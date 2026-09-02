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Путин: Россия готовит удары по украинской энергетике

Путин: Россия готовит удары по украинской энергетике

Ущерб от украинской операции составил примерно 1% ВВП России, что президент назвал некритичным. Повреждения получили около ста судов, есть погибшие, включая граждан Азербайджана и Турции.

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