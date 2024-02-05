Ученые нашли причину гибели цивилизации майя — она звучит как предупреждение

Цивилизация майя, которая существовала тысячи лет, в какой-то момент быстро пришла в упадок. Причину коллапса удалось обнаружить благодаря археологическим исследованиям на территории города Майяпан, который был столице народа майя.
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