Ученые нашли причину гибели цивилизации майя — она звучит как предупреждение

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Цивилизация майя, которая существовала тысячи лет, в какой-то момент быстро пришла в упадок. Причину коллапса удалось обнаружить благодаря археологическим исследованиям на территории города Майяпан, который был столице народа майя.