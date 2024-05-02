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Энн Хэтэуэй рассказала, как ее заставили целоваться с 10 актерами на кастинге

Энн Хэтэуэй рассказала, как ее заставили целоваться с 10 актерами на кастинге

Актриса согласилась на сомнительный кастинг в начале карьеры, чтобы не испортить репутацию. В интервью журналу V Magazine Энн Хэтэуэй рассказала, как в 2000-х ее вынудили поцеловаться с 10 актерами на кастинге в кино, чтобы проверить химию между ней и потенциальным партнером в фильме.

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