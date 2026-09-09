Страна и люди
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Страна и люди

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Гинцбург объяснил механизм лекарственной устойчивости туберкулеза EurA1.1

Гинцбург объяснил механизм лекарственной устойчивости туберкулеза EurA1.1

Лекарственная устойчивость возбудителя туберкулеза штамма EurA1.1 связана с естественной мутационной изменчивостью бактерий и последующим отбором тех вариантов, которые способны выживать на фоне терапии.

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