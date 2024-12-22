Белоусов заявил: в России появятся войска беспилотных систем

Министр обороны России объяснил необходимость создания нового рода войск.Войска беспилотных систем в скором времени появятся в России – об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании техсовета Минобороны страны.
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