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Царьград

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Белоусов заявил: в России появятся войска беспилотных систем

Белоусов заявил: в России появятся войска беспилотных систем

Министр обороны России объяснил необходимость создания нового рода войск.Войска беспилотных систем в скором времени появятся в России – об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании техсовета Минобороны страны.

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