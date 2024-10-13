Наступление ВС РФ на кураховском направлении: для ВСУ готовят котел

ТАСС/Алексей Коновалов Украинская оборона в Донбассе не выдерживает российского давления. Враг отступает на покровском направлении, причем уже даже Запад предупреждает режим Зеленского, что если Покровск падет – рухнет экономика всей страны.
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