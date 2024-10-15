Экс-футболист Бракамонте: русские девушки красивее аргентинских

Экс-нападающий российских клубов "Москва", "Терек" и "Ростов" Эктор Бракамонте, в данный момент являющийся главным тренером женского "Расинга" из Авельянеды в родной Аргентине, сравнил уровень женского футбола у себя на родине с российским.