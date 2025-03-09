В МВД предупредили о новом способе мошенничества через телефон жертвы

Злоумышленники начали использовать новый способ обмана, во время которого мошеннические звонки совершаются с телефона жертвы, сообщил Telegram-канал управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии