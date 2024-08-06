И это еще только начало: стало известно, какое наказание суд назначил Джастину Тимберлейку

Адвокат певца не смог добиться прекращения дела. Джастина Тимберлейка лишили прав LEGION-MEDIA43-летний Джастин Тимберлейк узнал о том, какое решение принял судья, рассматривающий возбужденный против него иск.
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