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В Крыму ждунов предлагают отправлять ждать в тюрьму

В Крыму ждунов предлагают отправлять ждать в тюрьму

Эта группа людей, по мнению авторов инициативы, представляет серьезную опасность для государства. Инициатива исходит от бывшего главы государственного комитета по межнациональным отношениям крымского правительства Заура Смирнова, возглавляющего сейчас Крымскую межнациональную миссию.

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