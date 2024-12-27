📹⚡️Момент попытки перехвата ракеты Х-101 немецким зенитно-артиллерийским комплексом "Skynex" (либо "Gepard 1A2") ВСУ с программируемыми снарядами AHEAD на подлёте к Приднепровской ТЭС.
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📹⚡️Момент попытки перехвата ракеты Х-101 немецким зенитно-артиллерийским комплексом "Skynex" (либо "Gepard 1A2") ВСУ с программируемыми снарядами AHEAD на подлёте к Приднепровской ТЭС.