Захарова указала на вмешательство Парижа в выборы в Румынии

t.me/МИД России Просьба, адресованная от французских властей к основателю мессенджера Телеграм Павлу Дурову, блокировать каналы румынских консерваторов, является грубым попранием свободы слова и нарушением прав, сообщила РЕН ТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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