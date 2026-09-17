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ФедералПресс

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Бум цифрового рубля: 87 тысяч счетов за 10 дней, но владельцы iPhone столкнулись с ограничениями

Бум цифрового рубля: 87 тысяч счетов за 10 дней, но владельцы iPhone столкнулись с ограничениями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября, ФедералПресс. С 1 сентября в России начали внедрять третий вид национальной валюты – цифровой рубль.

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