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Zero Hedge

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Auto Stocks Slide As VW Cuts Outlook, Industry Urges Trump To Keep BYD Cars Out

Auto Stocks Slide As VW Cuts Outlook, Industry Urges Trump To Keep BYD Cars Out

Auto Stocks Slide As VW Cuts Outlook, Industry Urges Trump To Keep BYD Cars Out Earnings pressure and trade-policy uncertainty are weighing on auto stocks on Friday.

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