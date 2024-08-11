Подмога приехала. Ситуация меняется диаметрально

Так точно - для этого надо нагнать сапёров, плотно минировать подходы, готовить массово НП, КП, ЗКП и не просматриваемые дронами "телепорты". Никто им столько времени не даст, как только наша РЭР выяснит схему расположения ретрансляторов, "Ланцеты" их в хлам разнесут, затем отследят КШМки, потом командирские "коробочки", а там собственно всё по накатанной.

Нина Попова

Дело не в истерике, а в том, что правду скрывают. Я много прочитала публикаций, истерик не видела, но видела предостережения. Если не обращать внимания на эти предостережения, то и получаются такие ситуации, как сейчас. Или автору больше нравятся обращения Кадырова, который после ухода чеченцев с позиций, из-за чего наши парни попали в окружение, теперь рассказывает что за два дня выгоним укров? Два дня уже прошли. А сегодня укры в еще один поселок зашли.