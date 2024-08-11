Майор Гром Вечером третьего дня, т.е. вчера в район захода приехали наши больште профи, которые чувствуют себя в такой обстановке, как рыбы в воде.
Подмога приехала. Ситуация меняется диаметрально
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Так точно - для этого надо нагнать сапёров, плотно минировать подходы, готовить массово НП, КП, ЗКП и не просматриваемые дронами "телепорты". Никто им столько времени не даст, как только наша РЭР выяснит схему расположения ретрансляторов, "Ланцеты" их в хлам разнесут, затем отследят КШМки, потом командирские "коробочки", а там собственно всё по накатанной.
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4 час.
brigadier21 Snytsarienko
Да, красавица, всё так - кое-кто зол настолько, что ледорубы и кувалды под номерами исполнителям выдавать скоро будут.
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3 час.
Нина Попова
Дело не в истерике, а в том, что правду скрывают. Я много прочитала публикаций, истерик не видела, но видела предостережения. Если не обращать внимания на эти предостережения, то и получаются такие ситуации, как сейчас. Или автору больше нравятся обращения Кадырова, который после ухода чеченцев с позиций, из-за чего наши парни попали в окружение, теперь рассказывает что за два дня выгоним укров? Два дня уже прошли. А сегодня укры в еще один поселок зашли.
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3 мин.
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