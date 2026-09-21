Скидка более 500 тысяч рублей: в России резко подешевел добротный кроссовер

Московский автозавод «Москвич» начал продавать кроссовер М70 с прямой скидкой. Экономия – 560 тыс. рублей.
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