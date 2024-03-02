Страницы истории: почему Архангельск называют родиной российского триколора?

Появление государственного флага тесно связано с возникновением отечественного флотаСчитается, что первый триколор был поднят в 1669 году на корабле «Орел», построенном по указу царя Алексея Михайловича в Коломенском уезде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии