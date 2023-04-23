БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Большая семерка» ополчилась на Китай и Иран из-за России

«Большая семерка» ополчилась на Китай и Иран из-за России

Запад думает, как заставить других соблюдать придуманные им ограничения, а самому обходить их Дмитрий Родионов На фото: Хаяси Ёсимаса (справа), министр иностранных дел Японии на встрече министров иностранных дел G7 (Фото: Soeren Stache/dpa/TASS) Материал комментируют: Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Главы МИД стран «Большой семерки» в ходе посвященной Украине сессии министерской встречи в Японии обсудили проблему «уклонения и обхода антироссийских санкций» и «поставки оружия России третьими странами».

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