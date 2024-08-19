Спрос на недвижимость в Екатеринбурге фиксируют операторы связи

По данным МегаФона, наибольший интерес к новостройкам в столице Среднего Урала проявляют москвичи, петербуржцы и тюменцыНедвижимость в Екатеринбурге становится всё более популярной не только среди свердловчан.
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