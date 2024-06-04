Минэкомразвития предлагает заселять в российские отели по водительским правам

В России могут разрешить заселение в отели по водительскому удостоверению. Минэкономразвития предлагает заселять в российские гостиницы по автомобильным правам — их можно будет предъявлять вместо паспорта.
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