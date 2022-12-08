Закон, порядок, государство

717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Укры видно в Чёрном море выловили бутылку с стариком Хоттабычем, вот он им и "помогает" и со нарядами и с артилерией!Сводка Минобороны...
  • Sobering
    Отвратный, бестолковый, и лезущий в личное банк. Вздохнул с облегчением выбросив его.Всех, кто пользуе...
  • Александр
    только негатив и всёШифр праздника: к...

"Открыт новый канал счастья": 3 знака зодиака ощутят мощный прилив удачи в ближайшие дни

"Открыт новый канал счастья": 3 знака зодиака ощутят мощный прилив удачи в ближайшие дни

Астрологи определили знаки зодиака, которые ощутят мощный прилив удачи уже в ближайшие 3 дня. Врата счастья распахнутся перед представителями только этих трех созвездий, что позволит осуществить им даже самые заветные желания.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх