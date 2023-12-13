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В МИД Ирана заявили, что США публично поддерживают убийства

В МИД Ирана заявили, что США публично поддерживают убийства

Во внешнеполитическом ведомстве Ирана подвергли критике поведение Вашингтона. Глава министерства Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США сейчас публично поддерживают убийства в секторе Газа, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».

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