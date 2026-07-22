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«Ты сидишь и молчишь»: почему Анастасия Макеева заговорила о потере душевного контакта с мужем

«Ты сидишь и молчишь»: почему Анастасия Макеева заговорила о потере душевного контакта с мужем

Актриса Анастасия Макеева, привыкшая к постоянному общению на сцене и под прицелом камер, столкнулась с неожиданной глухой стеной дома.

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