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«Челси» нанес поражение «Лестеру» и опередил его в таблице, поднявшись на 3-е место в АПЛ

«Челси» нанес поражение «Лестеру» и опередил его в таблице, поднявшись на 3-е место в АПЛ

«Челси» нанес поражение «Лестеру» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся в Лондоне 19 мая, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Томаса Тухеля.

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