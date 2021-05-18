«Челси» нанес поражение «Лестеру» и опередил его в таблице, поднявшись на 3-е место в АПЛ

«Челси» нанес поражение «Лестеру» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся в Лондоне 19 мая, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Томаса Тухеля.
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