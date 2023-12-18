СМИ: актер Борис Щербаков вслед за женой победил онкологию

Известный отечественный актер Борис Щербаков после продолжительной борьбы победил онкологию. Как стало известно Telegram-каналу Shot, проведенное контрольное обследование показало позитивные результаты лечения, назначенного актеру врачами-онкологами.
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