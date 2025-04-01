Песков прокомментировал слова Стубба о восстановлении отношений с Россией

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Финляндии о необходимости «морально готовиться» к восстановлению отношений с РФ.