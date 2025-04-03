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Боевая работа расчёта 152-мм пушки-гаубицы Д-20 отдельного батальона

Боевая работа расчёта 152-мм пушки-гаубицы Д-20 отдельного батальона специального назначения «АрБат» в Курской области.

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