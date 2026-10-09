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За рулем

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Какой штраф грозит за управление авто с просроченными правами?

Какой штраф грозит за управление авто с просроченными правами?

Водительское удостоверение в России действует ровно десять лет. Правило старое, но за последние годы вокруг него появились исключения: сначала их продиктовала пандемия коронавируса, потом – начало СВО.

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