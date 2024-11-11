Враг подорвал дамбу Кураховского водохранилища, вода начала затапливать посёлки! via Донецкая группа новостей|Донецк.
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Враг подорвал дамбу Кураховского водохранилища, вода начала затапливать посёлки! via Донецкая группа новостей|Донецк.
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