Новый Супер-Эль-Ниньо может побить температурный рекорд 1982–1983 годов

Климатолог заявил, что новый Супер-Эль-Ниньо может побить рекорд 1982–1983 годов – и объяснил, почему.
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