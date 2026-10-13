Коляски и велосипеды – на мусорку. Чем грозит захламление подъезда

Вы выходите из квартиры, а на площадке – детская коляска, старый шкаф, чьи-то лыжи и коробки. Пройти можно, но приходится лавировать.
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