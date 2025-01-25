Ротенберг – журналисту о его готовности подписать контракт со СКА: «Какой козырь у вас на льду? Вы – провокатор? Таких много среди вас. Пока будете шнурки завязывать, нам уже гол забьют»

Петербургский клуб обыграл «Салават» со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Отвечая на вопрос про игру Ивана Демидова, главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил сомнение, что журналисты смогли бы привлечь зрителей на матч, выйдя на лед вместо хоккеистов.