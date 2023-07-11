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Баширов сделал главный вывод по итогам сессии НАТО в Вильнюсе

Баширов сделал главный вывод по итогам сессии НАТО в Вильнюсе

Российский политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале сделал главный вывод по итогам сессии НАТО в Вильнюсе.

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