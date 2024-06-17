Причина перебоев в работе Raptor Lake установлена. Производители не виноваты

Intel обнаружила причину нестабильной работы процессоров Raptor LakeКомпания Intel установила причину нестабильной работы своих процессоров Raptor Lake: она оказалась связана с неправильными настройками самих процессоров, а не только с ошибками в настройках материнских плат, как предполагалось ранее.
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