В алтайском избиркоме прокомментировали жалобы КПРФ на порчу агитации

Ранее кандидат от партии в депутаты АКЗС по 21-му округу заявил о том, что его агитацию заклеивали наркоторговцы В Избирательную комиссию Алтайского края не поступало жалоб о порче агитации каких-либо кандидатов в депутаты АКЗС по 21-му округу.
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