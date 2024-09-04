В алтайском избиркоме прокомментировали жалобы КПРФ на порчу агитации

Ранее кандидат от партии в депутаты АКЗС по 21-му округу заявил о том, что его агитацию заклеивали наркоторговцы В Избирательную комиссию Алтайского края не поступало жалоб о порче агитации каких-либо кандидатов в депутаты АКЗС по 21-му округу.