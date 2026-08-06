Депутат Бессараб: Индексация зарплат бюджетников проходит раз в год

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что зарплата бюджетников подлежит индексации один раз в год, тогда как в реальном секторе экономики решение о повышении принимает работодатель.
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