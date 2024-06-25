Колумбия с победы стартовала на Копа Америка

Сборная Колумбии на старте турнира Копа Америка обыграла команду Парагвая. В ночь на 25 июня в Хьюстоне (штат Техас, США) прошел матч первого тура группового этапа Копа Америка в квартере D, в котором встретились команды Колумбии и Парагвая.