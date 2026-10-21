К концу 2027 года компания рассчитывает запустить не менее 13 ГВт вычислительных мощностей, а охлаждение подготовить сразу на 20 ГВт Илон Маск заявил, что лично проводит в Мемфисе, до четырёх дней в неделю, занимаясь запуском кластеров суперкомпьютеров.
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