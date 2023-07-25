Эдди Джордан: «Не удивлюсь Пиастри в «Ред Булл». У Риккардо уже был шанс»

Бывший владелец команды «Формулы-1» впечатлен выступлением пилота «Макларена» на Гран-при Венгрии: австралиец завершил квалификацию четвертым, а по итогам гонки стал пятым.
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