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Эдди Джордан: «Не удивлюсь Пиастри в «Ред Булл». У Риккардо уже был шанс»

Бывший владелец команды «Формулы-1» впечатлен выступлением пилота «Макларена» на Гран-при Венгрии: австралиец завершил квалификацию четвертым, а по итогам гонки стал пятым.

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