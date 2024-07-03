Путин утвердил положение о ФМБА

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение о Федеральном медико-биологическом агентстве и установил предельную численность работников ФМБА, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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