Вертолет Robinson разбился при взлете в Забайкалье

t.me/vm_sut Четырехместный вертолет Robinson R-44 разбился 12 апреля недалеко от города Могоча Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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