⚡️ Дмитрий Шеряко освобожден от должности министра экономического развития Крыма Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
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⚡️ Дмитрий Шеряко освобожден от должности министра экономического развития Крыма Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.