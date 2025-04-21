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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Мадрида об отмене гола Альвареса «Реалу» с пенальти: «Это недостаток уважения. Есть команды, с которыми не поступили бы так, как поступили с «Атлетико» на его стадионе»

Исполняя удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых с «Реалом», нападающий коснулся мяча двумя ногами.

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