В ФРГ пригрозили выдворить посла РФ с мероприятия в честь Победы — Bild

Если посол России в ФРГ Сергей Нечаев придет на памятную церемонию в честь разгрома нацистской Германии, его могут с нее выдворить власти немецкой федеральной земли Бранденбург, сообщает 22 апреля газета Bild.
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