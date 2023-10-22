Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинство есть идеология окраины Русского мира

Рубрика "Вынесено  из  комментариев".  Отличный комментарий  Нины  Б.    к  статье   ребе  Ищенко О двойной лояльности"Тараспереход" (гениальное словечко!) русских людей на Украине легко объяснить многолетним давлением с переходом в прямые репрессии.

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