Три китайских автобренда покидают российский рынок: дилеры отказываются от продаж Ирэн ОрлонскаяРоссийские автодилеры корректируют свои предложения, отказываясь от ряда моделей китайских брендов Omoda, Jaecoo и Livan.
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