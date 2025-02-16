Новый Chery Tiggo 4, возвращение базового атмосферного мотора Юлия ЧелкановаКроссоверы в последние годы становятся все более популярными, и производители стремятся предложить своим клиентам наиболее привлекательные варианты.
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