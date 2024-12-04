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Скоро-скоро Новый год! Как украшают елки в других странах?

Скоро-скоро Новый год! Как украшают елки в других странах?

2025 год, что ты нам принесешь? Надеемся, что все будет лучше, чем в прошлом году. Пусть хотя бы немного… Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, начнут сбываться, а впереди — еще и Рождество, один из самых волшебных и светлых дней в году! Но об этом мы обязательно поговорим в следующей статье.

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