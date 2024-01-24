В Госдуме назвали политикой новость о возможном тюремном сроке Промеса

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев увидел политику в новости о том, что нидерландская прокуратура запросила девять лет тюрьмы для футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса.
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