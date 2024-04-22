В Еврейской автономной области власти ввели полный запрет на охоту из-за высокого уровня пожароопасности

В период с 19 апреля по 20 мая 2024 года в Еврейской автономной области (ЕАО) введено ограничение охоты на водоплавающую и боровую дичь, включая гусей, казарок, уток (селезней), тетеревов (самцов), вальдшнепов и бурого медведя.